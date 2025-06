Araghchi souligne la volonté de l’Iran à développer ses relations avec les pays européens, en particulier avec l’Italie

Riccardo Guariglia, vice-ministre des Affaires étrangères d’Italie, en visite à Téhéran pour participer à la cinquième série de consultations politiques entre la République islamique d’Iran et la République italienne, a rencontré Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, dans l’après-midi du dimanche 8 juin 2025.

Lors de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères, en rappelant les relations anciennes et amicales entre l’Iran et l’Italie dans divers domaines politiques, économiques et culturels, a souligné la volonté de la République islamique d’Iran de développer et d’élargir ses relations avec plusieurs pays européens, en particulier l’Italie, sur la base du respect mutuel et des intérêts communs.

Araghchi a également souligné l’importance et l’efficacité de la tenue régulière et continue des réunions de consultations politiques entre l’Iran et l’Italie, afin de mieux comprendre les positions et points de vue des deux pays, dans le but de contribuer au développement des relations bilatérales ainsi qu’à la stabilité et à la sécurité au niveau régional et mondial.

Le vice-ministre des Affaires étrangères d’Italie, exprimant sa satisfaction pour son voyage en Iran et sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, a transmis les salutations d’Antonio Tajani, ministre italien des Affaires étrangères, à son homologue iranien.

Riccardo Guariglia a également exprimé sa satisfaction quant à sa rencontre et à ses échanges utiles et constructifs avec le vice-ministre politique des Affaires étrangères, soulignant l’intérêt de son pays à développer et approfondir les relations entre Téhéran et Rome, fondées sur des intérêts communs et réciproques.