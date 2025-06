Portugal sacré en Ligue des Nations 2025 | Stats et faits clés

Le Portugal est devenu champion de la Ligue des Nations 2025 lors d’une soirée pleine de stress et d’émotions à Munich. La finale de cette compétition s’est tenue dimanche soir au stade Allianz Arena et, après 120 minutes, le Portugal et l’Espagne se sont quittés sur un score de 2-2. Lors de la séance de tirs au but, les Portugais ont brillamment remporté la victoire 5-3, soulevant ainsi le trophée.

L’Espagne, qui avait atteint la finale en éliminant la France, a débuté la rencontre sur les chapeaux de roue en ouvrant le score à la 21e minute grâce à un but de Zubimendi. Mais la réponse portugaise ne s’est pas fait attendre et est venue à la 26e minute par une frappe précise de Nuno Mendes. L’Espagne est repassée devant à la 45e minute grâce à un tir d’Oyarzabal, mais Cristiano Ronaldo a égalisé à la 61e minute avec son but habituel.

Pendant les prolongations, malgré la pression des deux équipes, les buts ne sont pas venus, et c’est la séance de tirs au but qui a décidé du champion. Les cinq tireurs portugais ont réussi leurs penalties, tandis qu’Alvaro Morata a manqué le penalty décisif pour l’Espagne. Finalement, Ruben Neves a transformé le dernier penalty, assurant ainsi la victoire du Portugal.

C’est le deuxième titre du Portugal dans l’histoire de la Ligue des Nations. L’Espagne, tenante du titre, est cette fois restée bredouille.

Informations générales du match

Finale de la Ligue des Nations 2025

Date : 8 juin 2025

Heure : 21h00

Stade : Allianz Arena

Arbitre : Sandro Schärer

Portugal 2 (5) - 2 (3) Espagne (Le Portugal vainqueur aux tirs au but)

Buts

21' | Espagne 0-1 Portugal | Zubimendi

26' | Portugal 1-1 Espagne | Nuno Mendes (passe de Pedro Neto)

45' | Espagne 2-1 Portugal | Oyarzabal (passe de Pedri)

61' | Portugal 2-2 Espagne | Cristiano Ronaldo

Statistiques du match Portugal - Espagne

Statistique Portugal Espagne Possession de balle 39 % 61 % Expected Goals (xG) 1,02 2,06 Occasions de but 2 3 Total tirs 7 16 Tirs cadrés 2 6 Tirs non cadrés 4 8 Tirs bloqués 1 2 Arrêts (saves) 4 0 Coups francs 19 14 Passes réussies/Total 441/509 (87 %) 754/811 (93 %) Cartons jaunes 4 4 Cartons rouges 0 0 Fautes 14 19 Hors-jeu 4 3 Corners 3 4

Événements du match

Minute Événement Joueur / Description 19' Carton jaune Ignacio 21' But Martín Zubimendi (Espagne) – Score : 0-1 26' But Nuno Mendes (Portugal) – Passe décisive : Pedro Neto – Score : 1-1 33' Carton jaune Fabián Ruiz 45' But Mikel Oyarzabal (Espagne) – Passe décisive : Pedri – Score : 1-2 46' Remplacement Portugal : Ruben Neves ← Francisco Conceição 46' Remplacement Portugal : Nelson Semedo ← João Nunes 61' But Cristiano Ronaldo (Portugal) – Score : 2-2 74' Remplacement Portugal : Renato Veiga ← Ignacio 74' Remplacement Portugal : Rafael Leão ← Bernardo Silva 75' Remplacement Espagne : Isco ← Pedri 75' Remplacement Espagne : Mikel Merino ← Fabián Ruiz 82' Carton jaune Pedro Neto 88' Remplacement Portugal : Gonçalo Ramos ← Cristiano Ronaldo 90+1' Carton jaune Robin Le Normand 92' Remplacement Espagne : Álex Baena ← Nico Williams 92' Remplacement Espagne : Pedro Porro ← Óscar Mingueza 100' Carton jaune Nuno Mendes 100' Carton jaune Álex Baena 106' Remplacement Espagne : Yeremi Pino ← Lamin Yamal 106' Remplacement Portugal : Diogo Jota ← Pedro Neto 110' Carton jaune Pedro Porro 110' Carton jaune Roberto Martínez (entraîneur Portugal) 111' Remplacement Espagne : Álvaro Morata ← Mikel Oyarzabal

Tirs au but

Ordre Tireur Équipe Résultat du penalty 1 Mikel Merino Espagne ⚽ (0-1) 2 Gonçalo Ramos Portugal ⚽ (1-1) 3 Álex Baena Espagne ⚽ (1-2) 4 Vitinha Portugal ⚽ (2-2) 5 Isco Espagne ⚽ (2-3) 6 Bruno Fernandes Portugal ⚽ (3-3) 7 Álvaro Morata Espagne ❌ (penalty manqué) 8 Nuno Mendes Portugal ⚽ (4-3) 9 Ruben Neves Portugal ⚽ (5-3)

En remportant la Ligue des Nations 2025, le Portugal a démontré sa capacité à gérer la pression dans les moments décisifs. Grâce à un jeu offensif combiné à une organisation défensive rigoureuse, l’équipe a su s’imposer face à l’Espagne et célébrer son deuxième titre dans cette compétition. Cet exploit confirme une fois de plus la puissance et la constance du Portugal dans le football européen.