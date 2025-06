Science nucléaire : Un million d’Iraniens utilisent annuellement les produits radiopharmaceutiques

Mohammad Eslami, directeur de l'Organisation iranienne de l’Energie Atomique, à la veille de la réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des efforts déployés par trois pays européens et les États-Unis pour adopter une résolution contre l'Iran, a déclaré: « Sans l’enrichissement de l’uranium, nous n’aurions pas pu produire de médicaments radioactifs. Un million de personnes utilisent nos produits radiopharmaceutiques chaque année. Pourquoi devrions-nous mettre en danger la santé et la vie de notre population et céder à des pressions politiques ? »

« Chaque pays a des droits et l'AIEA a des devoirs. Malheureusement, cette Agence et d'autres institutions internationales ont perdu leur crédibilité ces dernières années, car elles ont été dominées par l'unilatéralisme américain et leur méthode d'action consiste pratiquement à appliquer les ordres américains, et non les lois, règlements et statuts de l'AIEA. C'est un problème auquel les peuples du monde entier sont confrontés. Les critères d'activité de l'industrie nucléaire mondiale sont les lois et réglementations en vigueur, telles que les garanties et le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). », ajoute le vice-président iranien chargé de l’affaire nucléaire.