Baghaei critique les positions non-constructives des Etats européens face à l’Iran

En réponse à la question du journaliste d'IRNA sur l'initiative d'entamer des négociations avec l'Europe lancée par le ministre iranien des Affaires étrangères et sur plusieurs cycles de négociations entre les parties concernées, et sur l’absence des actions non constructives de la part de l'Europe, le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré : « La politique de confrontation prise par les pays européens contre l'Iran ne saurait en aucun cas inciter à la coopération. Nous avons clairement indiqué dès le début, et notamment dès le début des négociations, que nous poursuivions les discussions avec les parties européennes. Ces discussions ont eu lieu, mais pour une raison ou une autre, les parties européennes n'ont pas présenté de propositions constructives, et elles se sont également retirées du processus diplomatique pour d'autres raisons. Cette situation ne doit pas servir de prétexte à une approche destructrice contre l'Iran. »

« Les actions menées par les pays européens, depuis la demande du rapport de l'AIEA et la rédaction d'une résolution qui doit être soumise au vote du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, reflètent cette approche négative des Européens. Ils ont même entraîné les États-Unis dans leur plan. Il ne fait aucun doute que toutes ces parties seront responsables des conséquences de ces actions. Malheureusement, ce comportement témoigne de la persistance de leur approche conflictuelle et de leur manque de coopération. En retour, la République islamique d'Iran prendra des mesures proportionnées et réciproques. », a ajouté Esmaeil Baghaei.

« Aucun autre pays doté d'une installation nucléaire similaire, voire plus grande que l'Iran, n'est soumis à un volume de surveillance aussi intensif. Que prouvent le chiffre de 4,5 millions d’Euros du budget consommé par l’AIEA pour l’inspection de l’Iran (un cinquième du budget total d'inspection par les experts de l'AIEA) ? Elles indiquent que la vision de l'Agence onusienne sur la question nucléaire iranienne, est malheureusement influencée par les trois pays européens et par les États-Unis, et est devenue totalement politisée. », a conclu le haut diplomate iranien.