Allemagne – France : Maignan et Mbappé plébiscités | Une défense enfin plus solide

La France termine fort

En petite finale de la Nations League, les Bleus se sont imposés 2‑0 contre l’Allemagne, grâce à un doublé décisif de Kylian Mbappé (50e et 86e). Les notes de la presse soulignent surtout la performance de Mike Maignan et une défense plus solide.

Maignan, héros du match :

Le portier a été largement cité comme homme du match, avec plusieurs arrêts décisifs en première période, notamment par Le Parisien et L’Équipe.

Mbappé, leader offensif :

Auteur de ses 50e et 51e buts en sélection, il a été noté 7/10 pour son influence globale : contrôle, passe décisive, finition.

Défense enfin plus solide :

La charnière composée de Badé, Gusto et Digne a montré un visage rassurant, un bloc compact capable de contrer la pression allemande.

Résumé des notes clés :

Mike Maignan : 7–8/10 — arrêts décisifs et sérénité

7–8/10 — arrêts décisifs et sérénité Kylian Mbappé : 7/10 — doublé et influence offensive majeure

7/10 — doublé et influence offensive majeure Malo Gusto : 6–6,5/10 — prestation solide

6–6,5/10 — prestation solide Loïc Badé : 5,5–6/10 — première titularisation convaincante

5,5–6/10 — première titularisation convaincante Hernandez/Digne : 4–5,5/10 — présents mais perfectibles

Enjeux :

• Maignan offre la stabilité attendue après les critiques contre l’Espagne.

• Mbappé confirme son rôle moteur, proche de nouveaux records.

• Le collectif défensif évolue, un signal positif à un an du Mondial 2026.

Conclusion :

Avec un clean sheet, des prestations individuelles solides (Maignan, Mbappé) et une défense rassurante, la France se projette sereinement vers la suite des qualifications et préparatifs mondiaux.

Sources : Le Parisien, L’Équipe, Eurosport, Reuters