Belgique – Pays de Galles : éliminatoires Coupe du Monde 2026 | Quand et où ?

Le match crucial des éliminatoires européennes de la Coupe du Monde 2026 opposant la Belgique au Pays de Galles se déroulera le 9 juin 2025 à 20h45 au Stade Roi Baudouin. Hôte de cette rencontre et actuellement quatrième du classement, la Belgique ambitionne de redresser la barre après un résultat décevant contre la Macédoine du Nord. Le Pays de Galles, leader du groupe, représente un adversaire redoutable.

Les Diables Rouges n’ont absolument pas le droit à l’erreur dans cette rencontre. Leur récente défaite face à la Macédoine a rendu ce match crucial pour conserver leurs espoirs de qualification. Avec sept points sur neuf possibles, le Pays de Galles domine le groupe J et constitue le principal rival de la Belgique pour la première place.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a déclaré :

« Mentalement, l’équipe est dans un bon état. Après la déception du dernier match, tous les joueurs sont concentrés sur la prochaine rencontre. Quel que soit le résultat précédent, désormais, nous devons aborder chaque match avec l’objectif de gagner. »

Un message porteur d’espoir pour les supporters des Diables Rouges, qui attendent de leur équipe une prestation solide et convaincante face au Pays de Galles. Le coup d’envoi sera donné à 20h45, sous la direction de l’arbitre Peljto I. Les supporters attendent une prestation sérieuse et palpitante des Diables Rouges face au Pays de Galles.

Dernières confrontations directes entre la Belgique et le Pays de Galles :

Date (calendrier grégorien) Compétition Hôte Score Visiteur 21 septembre 2022 Ligue des Nations (Ligue A) Belgique 2 – 1 Pays de Galles 11 juin 2022 Ligue des Nations (Ligue A) Pays de Galles 1 – 1 Belgique 16 novembre 2021 Éliminatoires Coupe du Monde (UEFA) Pays de Galles 1 – 1 Belgique 24 mars 2021 Éliminatoires Coupe du Monde (UEFA) Belgique 3 – 1 Pays de Galles 1er juillet 2016 Euro 2016 (quart de finale) Pays de Galles 3 – 1 Belgique

Bilan sur ces 5 matchs :

Belgique : 2 victoires

Matchs nuls : 2

Pays de Galles : 1 victoire

Performances des deux équipes dans les éliminatoires européens de la Coupe du Monde 2026 (phase en cours)

Statistique Belgique Pays de Galles Classement actuel 4ᵉ 1ᵉʳ Victoires 0 2 Matchs nuls 1 1 Défaites 1 0 Moyenne de buts marqués par match 1,00 2,33 Moyenne de buts encaissés par match 0,67 1,00 Matchs sans encaisser de but (clean sheets) 1 1

Statistiques individuelles des joueurs

Meilleurs buteurs :

David Brooks (Pays de Galles) — 1 but

Ben Davies (Pays de Galles) — 1 but

Joe Rodon (Pays de Galles) — 1 but

Meilleurs passeurs :

Sorba Thomas (Pays de Galles) — 3 passes décisives

Ben Davies (Pays de Galles) — 1 passe décisive

Dasilva (Pays de Galles) — 1 passe décisive

Implication totale (buts + passes décisives) :

Sorba Thomas — 3

Ben Davies — 2

David Brooks — 1

Remarque : Toutes ces statistiques concernent exclusivement les joueurs gallois, soulignant leur influence offensive depuis le début de la campagne. Aucun joueur belge ne figure actuellement parmi les leaders statistiques.

Classement – Éliminatoires Coupe du Monde 2026

Rang Équipe Matches joués Points 1 🇽🇪 Pays de Galles 3 7 2 🇲🇰 Macédoine du Nord 3 5 3 🇰🇿 Kazakhstan 2 3 4 🇧🇪 Belgique 1 1 5 🇱🇮 Liechtenstein 3 0

Joueurs clés de chaque équipe dans ces éliminatoires

Statistique Maxime De Cuyper (Belgique) Harry Wilson (Pays de Galles) Note moyenne 8,2 8,0 Buts 1 1 Passes décisives 0 0 Penalty(s) converti(s) 0 0 Matchs joués 1 1

Analyse & Pronostic – Belgique vs Pays de Galles

La confrontation entre la Belgique et le Pays de Galles s’annonce comme l’une des plus déterminantes du groupe J. Les deux équipes viseront les trois points dans ce match au sommet.

La Belgique, après un début de campagne en demi-teinte, aborde cette rencontre avec une forte pression, mais aussi une motivation renouvelée. À domicile et portée par son public, elle cherchera à corriger le tir face au leader gallois. L’absence de plusieurs titulaires oblige le staff belge à miser sur des remplaçants fiables et une stratégie rigoureuse.

En face, le Pays de Galles arrive avec une dynamique solide et une confiance croissante. Grâce à une attaque performante et une défense bien structurée, les Gallois veulent consolider leur première place et prolonger leur série d’invincibilités.

On s’attend à une rencontre équilibrée, marquée par une forte intensité tactique. La Belgique tentera d’imposer le rythme et de faire la différence grâce à ses phases offensives rapides, soutenues par l’ambiance du Stade Roi Baudouin. Le Pays de Galles, lui, misera sur une défense disciplinée et des contre-attaques tranchantes.

Une rencontre serrée, où le réalisme dans les zones décisives et la gestion mentale feront la différence. Un match nul ou une courte victoire pour l’une des deux équipes semble le scénario le plus probable.