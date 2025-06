Mohammad Eslami : L’installation de l’anneau secondaire du réacteur de Bouchehr s’est déroulée selon le calendrier prévu

Mohammad Eslami a fait cette déclaration lundi 9 juin, après une rencontre avec les membres de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. Il a indiqué que l’industrie nucléaire est sortie du stade de la recherche pour entrer dans une phase de réalisation technologique et industrielle. Cette industrie représente non seulement un symbole de puissance et de progrès du pays, mais ses bénéfices tangibles sont déjà à la disposition du public, avec une tendance à leur augmentation.

En référence au septième plan de développement, il a ajouté que l’un des engagements majeurs consiste à tripler la capacité des centrales nucléaires du pays. Grâce à un soutien constant, ce programme a été lancé et les projets avancent sans interruption ni retard.

Concernant les unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Bouchehr, Eslami a précisé que, comme l’ont pu le constater les citoyens, l’installation de l’anneau secondaire du bâtiment du réacteur numéro 2 a débuté hier. L’anneau primaire avait déjà été installé et bétonné avec succès. L’épaisseur des parois du réacteur atteint environ 2,5 mètres. La deuxième étape consiste à installer l’anneau secondaire, d’environ 11 mètres de hauteur, un processus qui se poursuivra étape par étape jusqu’à ce que la structure atteigne une hauteur totale de 90 mètres.