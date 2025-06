La Russie construira huit centrales nucléaires en Iran

Ebrahim Rezai a déclaré aux journalistes, lors de la visite ce lundi 9 juin des membres de la commission au réacteur de Téhéran et au complexe de production de radiopharmaceutiques de l’Organisation de l’énergie atomique, que les membres ont pu constater l’avancement des travaux et prendre connaissance des dernières actions menées dans ce domaine.

Le porte-parole de la commission a ajouté que le président de l’Organisation de l’énergie atomique a présenté un rapport sur les activités, actions et plans de l’organisation, expliquant notamment les étapes de construction des unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Bouchehr, et a souligné que la totalité de la construction de ces deux unités a été réalisée par des entreprises iraniennes.

Il a rappelé que, selon le président de l’Organisation de l’énergie atomique, conformément au contrat signé avec la Russie, huit centrales nucléaires seront construites en Iran, dont quatre à Bouchehr.