Zarif : Pourquoi le peuple palestinien doit-il payer pour l’Holocauste ?

Mohammad Javad Zarif a tenu ces propos lors de la « Conférence internationale sur les études américaines et européennes ». Il a souligné que l’analyse des politiques européennes et américaines est importante pour l’Iran afin d’ajuster ses relations avec ces deux acteurs.

Le diplomate iranien a insisté sur le fait que la prétendue « normativité » européenne affaiblit en réalité cette même capacité normative, tout comme Trump avait fini par comprendre que l’usage excessif du pouvoir militaire et financier par les États-Unis finit par diminuer l’efficacité de ce pouvoir. Autrement dit, plus les États-Unis imposent de sanctions, plus leur capacité sanctionnante diminue. De même, plus l’Europe revendique être le centre des normes mondiales, plus son influence normative décline.

Zarif a critiqué ce qu’il appelle la « normativité centrée sur l’Europe » : les Européens croient qu’ils peuvent imposer des normes à travers des consensus, et ils le font. Par exemple, ils affirment : « Si nous avons opprimé les Juifs et créé l’Holocauste, alors nous avons le droit de décider comment cette injustice doit être réparée. » Il a répété qu’il croit fermement en la réalité de l’Holocauste et que l’Europe doit en être éternellement honteuse. Mais il s’interroge : quel lien la Palestine a-t-elle avec cette affaire ? Pourquoi les Palestiniens doivent-ils subir les conséquences ? Pourquoi les Allemands devraient-ils soutenir toutes les actions du régime israélien par simple culpabilité historique ?

Il a dénoncé la position de l’Allemagne sur Gaza, qu’il qualifie de la pire, et a ajouté : « Pourquoi ? Parce qu’elle est honteuse de l’Holocauste. Mais pourquoi le peuple palestinien doit-il en payer le prix ? »

Enfin, Zarif a évoqué son premier jour à la table des négociations au Conseil de sécurité : « J’ai dit que nous ne reconnaissons pas vos sanctions, et qu'elles sont injustes et illégales. Le ministre français des Affaires étrangères s’est opposé, mais j’ai insisté : non seulement nous ne reconnaissons pas vos sanctions, mais nous pensons que vous devriez être jugés, car c’est vous qui avez armé les ennemis de l’Iran. »