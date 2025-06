La proposition de l’Iran pour faciliter les déplacements terrestres entre les pays membres de l’Organisation de coopération économique (ECO) approuvée

Lors de la treizième réunion des ministres des Transports de l’ECO, la Déclaration de Téhéran a été adoptée. L’un des points majeurs de cette déclaration concerne les conventions internationales des Nations Unies relatives à l’entrée temporaire des véhicules privés entre les pays membres. À ce titre, le Club du tourisme et de l’automobile d’Iran se tient prêt et fier de partager son expertise technique ainsi que son expérience approfondie dans la mise en œuvre du système du Carnet de Passages avec les autres pays membres de l’ECO.

Ce succès constitue non seulement une base solide pour le développement du tourisme routier et des échanges culturels entre les peuples de la région, mais aussi une opportunité pour renforcer la position de l’Iran sur la scène internationale en tant que plaque tournante du transport et du tourisme automobile en Asie centrale et occidentale.