Takht-Ravanchi: la réponse de l’Iran à la proposition américaine est raisonnable et peut servir de base aux négociations

Sur les détails de la proposition iranienne, Takht-Ravanchi a expliqué : « Notre plan n’est pas une simple phrase ou un paragraphe qui pourrait être facilement rejeté. Il contient des éléments démontrant notre sérieux, notre cadre de travail basé sur des principes clairs, et une logique interne cohérente, sans contradictions. »

« Nous pensons que le texte que nous préparons, bien que non finalisé et nécessitant encore du temps, est acceptable et peut constituer une base solide pour avancer. S’il y a une volonté politique de l’autre côté, nous croyons qu’il y a matière à avancer. »

« Il est naturel dans toute négociation internationale qu’un texte initial soit le point de départ d’un travail plus approfondi. Certaines parties du texte pourraient être rapidement approuvées tandis que d’autres demanderont plus de temps. »

« Nous ne parlons pas actuellement d’un texte long ou complexe, car nous ne voulons pas présenter un accord global et détaillé qui serait difficile et long à préparer. Ce que nous proposons est un cadre pour un accord : si ce cadre est accepté, des négociations plus détaillées pourront commencer. Nous pensons qu’un tel cadre peut déboucher sur un accord satisfaisant pour les deux parties. »