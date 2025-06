Araghchi a reçu le secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine

Jamil Mazhar, secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine, qui s'est rendu à Téhéran à la tête d'une délégation composée de membres du bureau politique du Front palestinien, a rencontré le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Lors de cette rencontre, le ministre iranien des Affaires étrangères a salué la résistance et la détermination du peuple palestinien face aux crimes d’Israël.

« La République islamique d’Iran reconnaît le Front populaire de libération de la Palestine comme l’un des plus anciens groupes de résistance contre le régime sioniste sur la scène palestinienne et éprouve un profond respect pour ce front, son secrétaire général martyr et son secrétaire général en prison. », a annoncé le chef de la diplomatie iranienne.

Lors de cette rencontre, le Secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine a apprécié le soutien global des dirigeants, du gouvernement et du peuple de la République islamique d'Iran à la cause de la nation palestinienne et de la résistance.