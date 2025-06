Commandant de l'armée : L’opération réussie du ministère iranien du Renseignement est une gifle au régime sioniste

« Le succès de cette opération complexe de renseignement qui rappelle l'effondrement de l'hégémonie du renseignement sioniste a rendu heureux le cœur du peuple iranien. », a ajouté le commandant de l’armée de la République islamique.

Selon le ministre iranien du Renseignement, les services iraniens ont pu obtenir des documents très confidentiels sur le nucléaire israélien et sur les relations entre le régime sioniste et les États-Unis et également sur les points qui lient Tel Aviv aux capitales européennes.

La France n’est pas directement mentionnée par Esmaeil Khatib mais les relations secrètes franco-israéliennes peuvent être conclues dans les documents saisis par l’Iran.