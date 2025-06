Chef du CGRI : L’image du Mossad s’est effondrée grâce à l’opération stratégique du Renseignement iranien

Le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la révolution islamique, a publié un message félicitant le ministère du Renseignement pour son coup décisif porté au régime criminel et le transfert sécurisé de l’important volume de documents du régime sioniste vers l’Iran.

« Le transfert sécurisé de l’important volume de documents témoigne de l’influence des services de renseignement iraniens sur les profondeurs du régime sioniste. », rassure le chef des Pasdarans.

« Le grand succès du ministère du Renseignement de la République islamique d'Iran dans l'accès à une grande quantité d'informations et de documents stratégiques et sensibles du régime sioniste criminel dans les domaines nucléaire, militaire, sécuritaire, des infrastructures, a une fois de plus invalidé l'illusion d'affaiblissement de la République islamique d'Iran dans la région. », a martelé le haut gradé iranien.