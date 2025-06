Communiqué du ministère iranien des Renseignements concernant l'opération de transfert de documents du régime sioniste

Cette opération historique, planifiée dans le but d’accéder à des documents hautement sensibles, stratégiques et classifiés au plus haut niveau par le régime, a été menée dans un environnement opérationnel dynamique, sous les dispositifs de sécurité les plus stricts de ce régime. Elle s’est récemment conclue avec succès par le transfert massif de documents à l’intérieur de l'Iran. Tous les agents ayant participé à l’opération sont désormais sains et saufs et pleinement opérationnels dans leurs bases respectives.

Les documents obtenus, d’une richesse thématique notable, présentent une grande valeur stratégique, pratique, scientifique et de recherche. Une partie de ces informations porte sur des programmes illégaux et secrets d’armement nucléaire du régime d'Occupation, incluant installations, recherches, ainsi que ses relations avec des institutions américaines et européennes. Ils concernent à la fois les programmes nucléaires actuels et ceux prévus à l’avenir.

D’autres documents concernent les programmes militaires et balistiques, des données techniques liées à des projets à double usage (scientifique et militaire), ainsi que des listes complètes de noms, informations personnelles, photographies et adresses de responsables, de dirigeants et de scientifiques impliqués dans ces projets.

Il est également révélé que le régime sioniste ne se limite pas à utiliser ses propres ressortissants : il fait aussi appel à des chercheurs de nationalités étrangères, dont les identités sont désormais connues avec précision.

Une quantité importante de ces documents est destinée à renforcer les capacités de défense de nos forces armées, et certaines portions seront échangées avec des pays amis ou partagées avec des organisations ou groupes opposés au sionisme.

Parmi les documents les plus révélateurs figure une série de rapports mensongers et falsifiés adressés par le régime criminel sioniste à plusieurs institutions internationales, dans le but de nuire au programme nucléaire pacifique de notre pays. Plus surprenant encore, ces mêmes falsifications ont été reproduites mot pour mot dans les rapports et accusations de ces institutions.

Les méthodes employées par les forces du renseignement iranien pour accéder aux documents du régime israélien, ainsi que les techniques d’exfiltration depuis les territoires occupés palestiniens, ont été conçues de manière à neutraliser totalement les dispositifs de sécurité enchevêtrés et les multiples couches de protection du régime sioniste

La complexité de cette opération dépasse de loin la capacité du régime de Tel-Aviv à en saisir l’ampleur ou à masquer ses failles sécuritaires et ses incapacités en matière de renseignement à travers des actions de façade. Comme en témoignent les récentes arrestations internes visant des citoyens sionistes — vraisemblablement sacrifiés pour restaurer une image fortement dégradée —, ces tentatives se sont révélées vaines face à l’opinion publique.