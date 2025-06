Le Déluge d'Al-Aqsa a prouvé la vulnérabilité du régime sioniste (général Salami)

Le général Hossein Salami, commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), lors de sa rencontre avec Jamil Mazhar, secrétaire général adjoint du Front populaire pour la libération de la Palestine, a rendu hommage à la mémoire des martyrs de la résistance, en particulier le général Qassem Soleimani, Sayyed Hassan Nasrallah, Sayyed Hashem Safieddine, Ismaïl Haniyeh, Yahya Sinouar et d'autres commandants tombés en martyr.

Il a déclaré : « Nous saluons les âmes pures de vos martyrs et adressons nos salutations à tout le peuple palestinien, qui, par sa fermeté, incarne la grandeur de l’islam. Ces martyrs, par leur gloire éclatante, sont devenus une part éternelle de l’histoire. »

Faisant référence à l’opération al -Aqsa, le général Salami a déclaré :

« Cette opération a démontré une réalité : bien que le régime sioniste possède une grande capacité létale, il est voué à une défaite rapide. C’est précisément sur la base de ses faiblesses que nous menons notre combat contre lui. C’est un point essentiel. Et à la fin, vous serez victorieux. »

Le général Salami a souligné que l’issue de toute guerre se détermine par la persévérance sur le long terme, ajoutant : « Dans toute guerre, le vainqueur est celui qui peut tenir dans la durée. Heureusement, la Palestine possède cette caractéristique : sa résistance ne faiblit pas. Et la clé de la victoire contre ce régime réside dans la continuité de cette résistance. »

Faisant référence à la dépendance totale du régime sioniste envers les États-Unis, il a déclaré :

« Israël n’a aucune identité propre — ni politique, ni économique, ni militaire. Il est entièrement dépendant des États-Unis et est isolé et détesté à l’échelle mondiale. Les responsables de ce régime n’osent se rendre dans aucun pays en dehors des États-Unis, car ils sont poursuivis en tant que criminels de guerre. Ce régime n’a aucune place dans la géographie politique du monde. »

Le Hezbollah libanais, malgré les lourdes frappes qu’il a subies, s’est reconstruit et demeure une force vivante et présente sur le terrain. La résistance en Irak et au Yémen est également prête, par la grâce de Dieu, et la Palestine elle-même tient fermement sa position, a-t-il ajouté.

À la fin de cette rencontre, le commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a souligné :« Nous sommes à vos côtés avec une planification rigoureuse et une préparation complète. N’ayez aucune inquiétude ; si Dieu le veut, les jours de victoire et de triomphe arriveront. »

Jamil Mazhar, secrétaire général adjoint du Front populaire pour la libération de la Palestine, a déclaré à l’occasion des journées marquant l’anniversaire du décès de l’Imam Khomeini : « L’Imam Khomeini fut un grand homme qui a fait connaître la cause palestinienne au monde entier. Il a été, en réalité, le leader de la révolution dans la région, éveillant les peuples et affirmant son soutien aux opprimés. »

Évoquant la situation actuelle de la guerre, il a précisé : « Le peuple palestinien et les habitants de Gaza font face à une guerre dure et intense. L’opération du 7 octobre a constitué un tournant fondamental dans la lutte contre le régime sioniste, provoquant un échec sécuritaire majeur pour ce régime. »

Jamil Mazhar a souligné que l’opération du 7 octobre a révélé la faiblesse et la vulnérabilité de l’ennemi, et a ajouté : « Cette opération a prouvé qu’il est possible de vaincre cet ennemi et de briser son image de domination. Les grandes réalisations qui ont suivi ont entraîné des changements dans toute la région, tandis que les crimes du régime, notamment le génocide et l’intensification du blocus, l’ont davantage isolé sur la scène internationale. »

Il a qualifié l’opération « Promesses véridiques » menée par l’Iran d’action courageuse qui a bouleversé les calculs de l’ennemi.

Exprimant sa gratitude pour le soutien de la République islamique, il a déclaré :« Nous sommes également convaincus que la source principale de ces hostilités est les États-Unis. Ce sont les actions du martyr Hajj Qassem Soleimani qui ont permis au front de la Résistance de rester vivant. »

Faisant référence aux capacités de l’Iran, Jamil Mazhar a ajouté : « Nous savons que la République islamique, comme l’a souligné le Guide suprême, a atteint de grandes réalisations grâce à la pensée du ‘Nous le pouvons’. Nous soutenons le droit légitime de l’Iran à l’énergie nucléaire, que nous considérons comme un droit absolu du peuple iranien. Nous pensons que sans les pressions et les sanctions, la République islamique d’Iran serait aujourd’hui la première puissance de la région. »