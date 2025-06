« Le programme nucléaire iranien n'a connu aucun écart par rapport à une voie pacifique. »

Il a ajouté : « Le fond du problème est donc injuste et infondé, car le programme nucléaire iranien, conformément aux propres critères de l'AIEA, au Traité de non-prolifération (TNP) et à l'Accord de garanties complètes, n'a dévié en rien de son caractère pacifique. L'Iran n'a commis aucune violation, ce qui prouve le caractère politique de ce rapport, rédigé sous l'influence des objectifs politiques de trois pays européens et des États-Unis – des pays qui défendent les intérêts d'un acteur illégitime et malfaisant dans la région. »