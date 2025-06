36 ans après : Le message spirituel et géopolitique de l’Imam Khomeiny à Gorbatchev

Dans cette missive, l’Ayatollah Khomeiny, lucide sur la faillite inévitable du collectivisme marxiste, mettait en garde le dirigeant soviétique contre le dépérissement du communisme et lui proposait d’envisager l’islam comme une alternative crédible. Loin d’une simple profession de foi, le message contenait une critique profonde du matérialisme — commun à l'Est comme à l'Ouest — et un appel inédit à redonner une place centrale à la dimension spirituelle de l’homme dans la construction des sociétés modernes.

Voici l'integralité de l'article rédigé par Jean-Michel V. journaliste et géopolitolgue français, ce 10 juin 2025, à l'occasion du 36e anniversaire de la disparition du père-fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini:



Le 7 janvier 1989, moins d’un an avant la chute du mur de Berlin le 9 novembre de la même année et deux ans à peine avant la fin du régime soviétique le 26 décembre 1991, et alors que personne à L’Ouest, nul expert ne présageait un tel effondrement, l’Imam Khomeiny faisait parvenir une lettre visionnaire, pour ne pas dire prophétique, au Secrétaire général de l’Union des républiques socialistes soviétiques, Mikhaïl Gorbatchev.

Ayant la prescience de la faillite prochaine du modèle collectiviste, l’Ayatollah Khomeiny, dans le seul et unique message qu’il adressa à un chef d’État étranger, attirait l’attention du dirigeant soviétique sur le dépérissement du communisme et invitait M. Gorbatchev à considérer l’islam comme une issue envisageable.

L’islam n’est-il pas en soi un socialisme abouti ? Un socialisme tout à fait réel dont la vitalité et la pérennité se sont confirmé à travers quatorze siècles d’existence ? L’imam Khomeiny s’adressait au Secrétaire générale du Parti communiste de l’Union soviétique en ces termes « Monsieur Gorbatchev, il est clair pour tous que le communisme devra désormais être cherché dans les musées de l’histoire politique du monde, cela parce que le marxisme ne répond à aucun des besoins véritables de l’homme : c’est en effet une doctrine matérialiste, or ce n’est pas avec le matérialisme que l’on peut faire sortir l’humanité de la crise d’agnosticisme qui est le mal le plus fondamental dont souffre la société humaine, tant à l’Est qu’à l’Ouest ».

Ce type de message dans son appel à un retour de la dimension spirituelle dans la vie des nations, est d’une extrême rareté dans les échanges internationaux. Aussi faut-il en souligner le sens et la portée car, ajoutons, il n’a rien perdu de son actualité et concerne aujourd’hui tout autant les pays qui ont embrassé à bras le corps l’hypercapitalisme mondialiste et son train de s’y engloutir;

L’imam Khomeiny parle en effet du « mal fondamental dont souffre la société humaine à l’Est comme à l’Ouest ». Or « le mal le plus fondamental dont souffre la société humaine » est « le matérialisme » lequel se manifeste dans « la crise d’agnosticisme » que traverse l’humanité… Traduisons agnosticisme par athéisme. Car nous vivons désormais, ici, en Occident, dans un monde sans dieu où règne ce qui ressemble de plus en plus au chaos. Ce mardi 10 juin du calendrier grégorien, un adolescent a poignardé et tué une enseignante dans une petite ville de la France rurale. Un drame qui n’est de nos jours ni isolé ni exceptionnel et qui surtout en dit long sur l’état de déliquescence morale des sociétés post-modernes.

Cet exemple, ce fait désolant, montre à quel point le message de l’imam Khomeiny est toujours et encore aujourd’hui si important. Ceci parce qu’il introduit dans le langage politique et les échanges entre États, pour la première fois au XXe siècle, la dimension spirituelle de l’homme. Cette quête du sacré qui est consubstantielle à la nature humaine ne saurait en effet lui être retirée sans le mutiler gravement. Or c’est ce que nous voyons à l’heure actuelle avec la submersion des sociétés de l’Ouest par l’idéologie athéiste nommée wokisme. Religion née de la décomposition morale et intellectuelle de l’Amérique, qui a contaminé le Vieux continent, l’Europe. Idéologie et pathologie sociale qui épouse, exprime et reflète parfaitement les contours d'une société moderne, égotiste, individualiste, permissive, obsédée de consommation. Société de l’individu roi, doté d’une liberté réputée sans entraves et sans limites, c’est-à-dire affranchie de toute morale naturelle et divine.

La cruelle absence de la dimension spirituelle dans l’Union soviétique a largement contribué à effacer l’union soviétique de la page du temps. Si l’homme ne peut vivre sans pain, il ne peut connaître sa véritable dignité d’homme que dans la transcendance et le dépassement de sa condition. Hélas Mikhaïl Gorbatchev n’a pas mesuré la portée réelle et universelle du message qui lui était parvenu, et cela au-delà même de sa dimension théologique. Message d’un retour à Dieu par le truchement de la foi et comme charpente de la l’organisation sociale et politique.

Ajoutons, qu’au-delà de cet appel à un retour dans la maison du Père, au moment où l’édifice soviétique vacillait, l’ayatollah Khomeiny mettait en garde le dirigeant marxiste contre le danger d’une récupération de la Russie par le Bloc hégémonique atlantiste … « Cependant, je vous exhorte vivement à veiller à ce qu’en détruisant l’édifice des illusions marxistes, vous ne deveniez pas captif de l’Occident » ! Ici encore le Guide la Révolution iranienne montrait une conscience aiguë des enjeux géopolitiques présents et à venir. Il annonçait par-là même ce qui constituera dans cette période de grands bouleversements qui est la nôtre, l’actuel rapprochement stratégique entre la Fédération de Russie en guerre larvée avec l’Organisation du Pacte atlantique, et la République islamique d’Iran en vue d’écarter à terme la réelle menace d’un monde unipolaire sous l’égide de l’Amérique du Nord et de créer ainsi les conditions favorables à l’édification d’un monde véritablement et durablement multipolaire.

JMV 10 juin 2025