En cas de toute agression éventuelle, les États-Unis seront contraints de quitter la région (ministre iranien de la Défense)

Téhéran (IRNA)- Si les négociations nucléaires n’aboutissent pas et qu’un conflit nous est imposé, en cas de toute agression éventuelle, les pertes du camp adverse seront plus importantes et les États-Unis seront contraints de quitter la région.

S'adressant aux journalistes en marge d'une réunion du cabinet à Téhéran mercredi, le ministre de la défense, le général de brigade Aziz Nasirzadeh, affirme que l'Iran a procédé avec succès, la semaine dernière, à un essai de missile doté d'une ogive de deux tonnes. Il a salué cette réussite comme une avancée majeure dans les capacités de défense de l'Iran. « Nous avons fait de très bons progrès dans le domaine de la défense », a déclaré M. Nasirzadeh, soulignant que les forces armées iraniennes étaient entièrement équipées et qu'elles avaient le dessus dans n'importe quel conflit. Il a averti les États-Unis que tout acte d'agression contre Téhéran entraînerait de lourdes pertes pour les forces américaines. Cette mise en garde intervient alors que des informations font état de divergences entre l'Iran et les États-Unis en vue de résoudre les différends concernant le programme nucléaire de Téhéran et de lever les sanctions qui pèsent sur la République islamique. De temps en temps, on dit que si les négociations échouent, cela conduira à un conflit. Au nom de la nation iranienne, je déclare que si un conflit nous est imposé, nous frapperons nos cibles désignées, l'ennemi subira de lourdes pertes et l'Amérique devra quitter la région », a déclaré M. Nasirzadeh. Il a également souligné que les capacités défensives de l'Iran n'étaient pas négociables.