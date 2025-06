« La véritable valeur d’un parlement réside dans ses principes et valeurs » (Leader de la RII)

L’Ayatollah Khamenei a déclaré :

« La véritable valeur des parlements ne réside pas uniquement dans leur statut juridique, qui est souvent similaire d’un pays à l’autre, mais dans leurs objectifs, leurs orientations et leurs prises de position. Un parlement fondé sur la foi, composé de personnes pieuses et intègres, engagé en faveur de la justice, des opprimés et résistant aux puissants, est incomparable à un parlement formé d’individus corrompus soutenant l’injustice, les discriminations sociales et les criminels, comme les meurtriers de Gaza. »

Lors de sa rencontre ce mercredi 11 juin avec le députés du Majles (Parlement islamique), le Guide suprême de la Révolution a souligné que la véritable place des assemblées législatives dans le monde se mesure à leurs objectifs, à leur direction et à leurs positions. Il a affirmé que, sous cet angle, le Majles islamique iranien est unique. Il a insisté sur la nécessité pour les députés de rester fidèles aux principes de la Révolution, de répondre fermement aux déclarations hostiles, et de préserver la souveraineté nationale.

L’Ayatollah Ali Khamenei, dans cette rencontre avec le président et les députés du Majles, a rappelé que si le poids juridique des parlements dans le monde est similaire, leur véritable valeur dépend des objectifs, des orientations et des positions qu’ils adoptent. Il a déclaré :

Le Guide suprême de la Révolution a également appelé les députés à une réaction unie et forte face aux propos irréfléchis et accusateurs contre la République islamique.

Soulignant la nécessité de rationalité et d’adhésion aux principes de la Révolution dans les discours des parlementaires, il a précisé que les décisions ne doivent pas être influencées par le plaisir ou le déplaisir des autres, mais doivent refléter les principes et les idéaux révolutionnaires, incarnant ainsi la détermination et la souveraineté nationale. Il a qualifié la résistance du peuple iranien face aux pressions des grandes puissances comme une marque de cette souveraineté, et a exhorté les députés à traduire cette force dans leurs lois et décisions.