Mikhaïl Oulianov a déclaré ce mercredi, 11 juin, lors de la session trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne, dont une copie a été remise aux médias :

« L’accord-cadre global (JCPOA) reste le seul exemple réussi d’une solution politique durable au sujet du programme nucléaire iranien. Que dix ans après sa signature ses objectifs ne soient pas pleinement atteints résulte des actions déstabilisatrices des États-Unis, puis de la Troïka européenne, qui ont délibérément entravé la mise en œuvre de l’accord. »

Il a insisté: « Les États-Unis, puis la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, au lieu de respecter leurs engagements et de restaurer la confiance, ont choisi la voie inefficace de la pression maximale. En 2018, les États-Unis ont unilatéralement quitté l’accord, et malgré cet acte illégal, l’Iran a respecté ses engagements pleinement pendant plus d’un an. »

Le représentant russe a averti que blâmer l’Iran pour violation de l’accord sans considérer ces faits constitue une falsification délibérée de la vérité. Selon lui, la réduction des engagements volontaires de l’Iran n’a débuté qu’après que les pays européens ont montré qu’ils ne compensaient pas les dommages causés par le retrait américain, et qu’ils ont par la suite rejoint les États-Unis en violant eux-mêmes leurs engagements le 18 octobre 2023).

Il a qualifié la menace de la Troïka européenne d’activer le mécanisme de « snapback » et de rétablir les anciennes sanctions d’« irresponsable et politicienne », déclarant :

« Ils ne peuvent ni expliquer comment une telle démarche aiderait le régime de non-prolifération, ni démontrer qu’elle nous rapprocherait d’une solution. C’est simplement un jeu avec le feu, dont les conséquences sont évidentes : déstabilisation du Moyen-Orient et affaiblissement de la paix et de la sécurité internationales. »

Le représentant permanent russe à Vienne a insisté: « Nous sommes fermement convaincus que la solution au dossier nucléaire iranien est uniquement politique et diplomatique. À cet égard, nous saluons la poursuite des discussions indirectes entre l’Iran et les États-Unis sous médiation d’Oman, et espérons qu’un accord bilatéral équilibré sera conclu, sans porter atteinte au droit de l’Iran à une utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, notamment en matière d’enrichissement. ».