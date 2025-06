Messi – James : tension après Argentine – Colombie | "Tu parles beaucoup", la pique de la Pulga

Lionel Messi et James Rodriguez se sont accrochés après le nul entre l’Argentine et la Colombie. Une altercation tendue autour de la finale de la Copa América 2024 refait surface. Détails et déclarations.

À l’issue du match nul 1-1 entre l’Argentine et la Colombie, mardi soir, une scène inattendue a attiré les regards : une altercation verbale entre Lionel Messi et James Rodriguez. Selon TyC Sports, la tension est montée lorsque Messi a interpellé son ancien rival : Tu as dit qu’on a été aidé en finale, en référence à la finale de la Copa América 2024 remportée par l’Argentine 1-0 après prolongation. Visiblement agacé, le capitaine argentin a ajouté : Tu parles beaucoup… James Rodriguez nie les propos Pris de court, James a immédiatement tenté de calmer le jeu : Mais pourquoi ? Je n’ai rien dit. Toutefois, en mars dernier, il avait évoqué publiquement que des facteurs externes avaient influencé l’issue de cette finale, sous-entendant un arbitrage favorable à l’Albiceleste. Interrogé après la rencontre, le Colombien a minimisé l'incident en déclarant : Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Qualifications pour la Coupe du monde 2026 Ce match s’inscrivait dans le cadre des éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du monde 2026. L’Argentine conserve la tête du classement tandis que la Colombie reste dans la course malgré ce nul précieux.