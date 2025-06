Six propositions de l’Iran pour la coopération technologique dans le cadre de la Route de la Soie

Téhéran – IRNA – Lors de la deuxième conférence sur la « Ceinture et la Route dans le domaine de l’échange scientifique et technologique », ce mercredi, Hossein Afshin, vice-président iranien chargé des sciences, technologies et économie fondée sur la connaissance, a présenté six propositions stratégiques visant à renforcer la coopération technologique le long de la Route de la Soie.

S’appuyant sur les capacités nationales, l’expérience opérationnelle et une approche régionale, ces propositions clés comprennent : La création d’une plateforme BRI TechMatch pour adapter des technologies abordables et facilement localisables aux besoins des pays en développement. L’établissement à Téhéran d’un centre régional de prospective et de veille technologique pour les pays participants à l’initiative Ceinture et Route. Le lancement d’un réseau commun de laboratoires de référence, BRI LabsNet. La mise en œuvre d’un programme régional de formation aux compétences technologiques, ciblant notamment les jeunes des pays partenaires. La création d’une infrastructure transfrontalière pour développer les applications d’intelligence artificielle dans le secteur des transports sur la Route de la Soie. La rédaction d’une charte de coopération technologique entre les pays membres, axée sur l’éthique, la gouvernance des données et le transfert équitable de technologies. Hossein Afshin a souligné : « À l’intersection de l’initiative Ceinture et Route et de la quatrième révolution industrielle, il est temps que cette voie ne soit plus seulement un corridor commercial, mais devienne un vecteur d’échange de sens, de compétences, de technologies et de confiance. » Le vice-président scientifique et technologique iranien se trouve actuellement en Chine, à la tête d’une délégation, pour participer à la conférence sur l’initiative « Une Ceinture, Une Route » et dialoguer avec les responsables chinois.