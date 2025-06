Pezeshkian : l’Iran poursuivra l’utilisation de tous les leviers diplomatiques pour stopper les crimes du régime sioniste

Lors d’une rencontre ce mercredi soir 11 juin avec Jamil Hormuz, secrétaire général adjoint du Front populaire pour la libération de la Palestine, et sa délégation, le président Pezeshkian a déclaré que le soutien aux opprimés, en particulier au peuple palestinien, constitue une politique de principe, inaltérable, et ancrée dans les enseignements fondamentaux de la Révolution islamique.

Il a ajouté que cette position découle de la pensée de l’Imam Khomeini et du guide suprême de la Révolution, et que « dans cet esprit, l’Iran mobilisera toutes ses ressources pour soutenir le peuple palestinien ».

L’absence d’unité islamique, principale cause de l'impunité d’Israël

Déplorant la poursuite des attaques israéliennes et la situation tragique à Gaza, le président iranien a dénoncé le manque de cohésion entre les pays musulmans comme le principal facteur de l’impunité du régime israélien.

« Ce que nous poursuivons activement, c’est la consolidation de la fraternité, de la coopération et de l’unité entre les pays islamiques, afin d’adopter des positions communes face aux enjeux régionaux et internationaux, notamment la question palestinienne », a-t-il affirmé.

Pezeshkian a également dénoncé les manœuvres malveillantes visant à diviser le monde musulman, expliquant que ces divisions permettent à certaines puissances extérieures de piller les ressources régionales tout en armant la région, et d’assurer une zone de confort sécuritaire pour Israël afin qu’il puisse poursuivre ses agressions à Gaza, au Liban et ailleurs.

Il a insisté :

> « La défense du peuple palestinien demeure une priorité de notre diplomatie, que ce soit lors de rencontres bilatérales ou dans les tribunes internationales. »

Enfin, il a prié pour la santé et la libération des dirigeants du Front populaire détenus dans les prisons israéliennes.

Le Front populaire salue la constance de l’Iran

De son côté, Jamil Hormuz a rendu hommage aux martyrs de la résistance et a exprimé sa gratitude envers le soutien constant, éclairé et unificateur de la République islamique d’Iran à la cause palestinienne.

Il a souligné que dans la conjoncture critique actuelle, le monde islamique a plus que jamais besoin d’une position unifiée et coordonnée sur la question de la Palestine, et que l’Iran, fidèle à la ligne de l’Imam Khomeini, « continue de jouer un rôle central et décisif dans cette lutte ».