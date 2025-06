Iran condamne l’attitude des Européens à l’AIEA : « L’Europe viole le JCPOA et la résolution 2231 »

Prenant la parole, Reza Najafi, représentant permanent de l’Iran auprès des organisations internationales à Vienne, a déclaré que les mesures restrictives récemment imposées par les trois États européens et l’Union européenne constituaient une violation manifeste de leurs engagements juridiques internationaux.

Reza Najafi, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, a accusé, ce mercredi 11 juin, les trois pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni) ainsi que l’Union européenne de violer gravement l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 (JCPOA) et la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU qui l'endosse.

Dans une déclaration ferme, Najafi a dénoncé les sanctions et mesures restrictives récemment imposées par l’UE et les trois capitales européennes, les qualifiant de violations claires et répétées des engagements internationaux pris dans le cadre du JCPOA.

« Ces actions illégales ne peuvent être analysées indépendamment des causes profondes de l’impasse actuelle autour de la résolution 2231 et de l’accord nucléaire », a-t-il affirmé.

Le droit au nucléaire pacifique non négociable

Najafi a rappelé que l’Iran, en tant que signataire du Traité sur la non-prolifération (TNP), dispose du droit « inaliénable au développement, à la recherche, à la production et à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques », y compris l’enrichissement de l’uranium. Il a souligné que tant que ces activités sont placées sous le contrôle de l’AIEA, elles ne sauraient constituer une source de « préoccupation légitime ».

Une position juridique et morale affaiblie pour les Européens

Revenant sur le refus des Européens de mettre en œuvre les levées de sanctions prévues à la date de transition du JCPOA, en octobre 2023, Najafi a dénoncé une décision « illégale » qui révèle, selon lui, un manque de volonté manifeste à respecter leurs engagements.

« Dans ces conditions, les trois pays européens ne disposent d’aucune légitimité juridique ou morale pour activer le mécanisme de règlement des différends prévu dans le JCPOA ou dans la résolution 2231 », a-t-il ajouté.

Poursuite du dialogue, mais dans le respect des droits iraniens

Najafi a toutefois réaffirmé l’engagement de Téhéran dans les négociations. Il a souligné que l’Iran poursuit des échanges constructifs avec les autres membres du JCPOA et mène parallèlement des discussions indirectes avec les États-Unis.

« Durant les cinq cycles de négociation menés avec Washington, l’Iran a démontré sa volonté sérieuse de parvenir à un accord équitable, durable et vérifiable, garantissant la levée effective des sanctions tout en respectant la nature pacifique de son programme nucléaire. »

En conclusion, l’ambassadeur a déclaré : « Si les droits fondamentaux de l’Iran – notamment le droit à l’enrichissement national – sont reconnus et respectés, un accord diplomatique reste tout à fait possible. »