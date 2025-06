Déclaration du Caire suite à la rencontre tripartite des ministres des Affaires étrangères d’Égypte, d’Oman et d’Iran

Le communiqué souligne que cette rencontre trilatérale, réunissant Seyyed Abbas Araghchi (Iran), Badr al-Busaidi (Oman) et Badr Abdel Aty (Égypte), a mis en lumière l'importance d’écarter toute approche militaire face aux conflits régionaux, au profit de solutions fondées sur le dialogue, la négociation et la diplomatie, considérés comme les seules voies viables et durables.

Le ministère égyptien a également exprimé son soutien à la poursuite des négociations entre l’Iran et les États-Unis sur la question nucléaire, soulignant l’importance de maintenir un climat propice à la stabilité et à la sécurité régionales.

« Le Caire soutient les efforts diplomatiques visant à parvenir à une entente autour du programme nucléaire iranien, dans l’intérêt de la paix régionale », peut-on lire dans le communiqué.

Cette déclaration intervient alors que le chef de la diplomatie iranienne, Seyed Abbas Araghchi, est actuellement en Norvège pour participer au Forum mondial d’Oslo, un espace de dialogue international rassemblant des responsables de haut niveau autour des enjeux de paix et de sécurité mondiale.

Il a également pris part à une réunion tripartite aux côtés de Badr Al Busaidi et Badr Abdelaati, ministres des Affaires étrangères d’Oman et d’Égypte.