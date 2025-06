Gharibabadi : L'Iran mettra en œuvre des mesures techniques immédiatement après l'adoption de la résolution de l'Agence

« Cette résolution est indéniablement politique et il est probable qu’elle soit adoptée sans consensus. Toutefois, la République islamique d’Iran a déjà anticipé cette éventualité et les décisions nécessaires ont été prises au sein des instances dirigeantes du pays. Ces mesures seront mises en œuvre sans délai dans le domaine technique.», a-t-il affirmé.

Gharibabadi a ajouté que le programme nucléaire iranien « poursuivra sa trajectoire de manière active et progressive », signalant que les développements à venir seront conçus pour renforcer les capacités nationales dans ce secteur.

Interrogé sur la menace d’activation du mécanisme de retour automatique des sanctions de l’ONU, également appelé « snapback », le diplomate iranien a rejeté toute légitimité à cette procédure dans le contexte actuel. « Le JCPOA, en réalité, n’existe plus sous sa forme initiale, et cela fait des années que les États-Unis et les Européens ont cessé de remplir leurs obligations. Par conséquent, ils n’ont aucun fondement juridique pour recourir au mécanisme du snapback », a-t-il souligné.

Gharibabadi a mis en garde contre les motivations politiques et hostiles derrière de telles initiatives : « Ces actions ne reposent sur aucune base juridique valable et sont animées par des considérations politiques malveillantes. »

Toutefois, il a précisé que l’Iran ne veut l’affrontement, pourtant : « La République islamique ne restera pas les bras croisés face à de telles manœuvres hostilles. Bien que nous ne cherchions pas l’escalade, nous défendrons nos intérêts nationaux avec détermination, le moment venu», a-t-il conclu.