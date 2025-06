La mission de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies a déclaré : « La diplomatie est la seule voie possible »

L’héritage du CENTCOM dans la déstabilisation régionale — en armant les agresseurs et en facilitant les crimes israéliens — discrédite totalement sa légitimité à parler de paix ou de non-prolifération, a noté la mission de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies a écrit mercredi, heure locale, sur son compte officiel sur le réseau X ::

La Représentation de l’Iran auprès des Nations Unies a souligné que : « La diplomatie – et non la militarisation – est la seule voie possible. »