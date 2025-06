Le CIO garantit la participation des athlètes iraniens aux JO de Los Angeles

À la suite des politiques récentes du gouvernement des États-Unis, qui avaient suscité des inquiétudes quant à d’éventuelles restrictions d’entrée pour les athlètes de certains pays, le Comité International Olympique (CIO), grâce à une diplomatie ferme et des négociations efficaces, a obtenu des garanties officielles pour assurer la participation de tous les athlètes éligibles – y compris les représentants de l’Iran – aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ainsi qu’à leurs événements qualificatifs.

Conformément à l’accord conclu entre les responsables du CIO et les autorités américaines, et en s’appuyant sur les principes de la Charte olympique prônant la non-discrimination et la neutralité dans le sport, la délivrance des visas et des autorisations spéciales sera assurée pour l’ensemble des athlètes, entraîneurs et membres des délégations olympiques, indépendamment des considérations politiques.

Ce soutien couvre l’ensemble des étapes de participation, y compris les compétitions qualificatives, l’obtention des quotas, les stages d’entraînement ainsi que les camps de préparation sur le sol américain.