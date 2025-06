Le président iranien félicite Poutine pour la fête nationale de la Russie

Dans ce message, le chef du gouvernement a évoqué la tendance croissante de la coopération entre Téhéran et Moscou et a déclaré : « Heureusement, la coopération entre l'Iran et la Russie se développe et a été élevée à un niveau stratégique. »

La journée de la Russie est une fête nationale dans la Fédération de Russie célébrée chaque année le 12 juin .

Cette date renvoie au fait historique de l’adoption de la Déclaration de souveraineté de l’État de la Fédération de Russie en 1990 par le congrès des députés de ce pays membre de l’URSS.

Une autre cérémonie pour célébrer l’amitié irano-russe a été organisée hier au sein de l’ambassade de la Russie à Téhéran en présence de la vice-présidente iranienne Mme. Ansari.

La semaine culturelle de la Russie en Iran a été également inaugurée hier, en présence des ministres iranien et russe de la Culture, au complexe Vahdat de Téhéran.