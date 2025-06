Forum d’Oslo: Araghchi présente des positions de l’Iran sur les évolutions régionales et mondiales 22ᵉ

Le ministre des Affaires étrangères, en évoquant les 80 années d’occupation des terres palestiniennes et les crimes commis par le régime sioniste contre le peuple palestinien, a souligné qu’un avenir différent pour la région de l’Asie de l’Ouest ne pourra commencer qu’avec une résolution durable et juste de la question palestinienne.

En condamnant les soutiens du régime israélien, qu’il a qualifiés de complices de ses crimes, Araghchi a déclaré : « Le plus grand échec de la communauté internationale au cours des huit dernières décennies est son incapacité à faire régner la justice et à garantir les droits fondamentaux et humains du peuple palestinien. » Il a ajouté que cette défaillance constitue la cause principale de la persistance des tensions, des crises et de l’insécurité en Asie de l’Ouest.

En exposant les positions de la République islamique d’Iran sur la question palestinienne, le ministre des Affaires étrangères a souligné que la politique constante de l’Iran repose sur le soutien au droit légitime du peuple palestinien à l’autodétermination, le rejet de l’occupation et du génocide colonial, ainsi que sur la création d’un État palestinien unifié fondé sur les suffrages des véritables propriétaires de la Palestine.

Araghchi a évoqué la politique de la République islamique d’Iran à l’égard de la région, déclarant que les multiples visites et consultations de haut niveau menées par Téhéran avec les pays voisins et régionaux au cours des dix derniers mois témoignent de la détermination de l’Iran à renforcer la confiance et la coopération entre les pays de la région, dans le but d’assurer une sécurité collective, endogène et durable.

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, en évoquant brièvement les négociations en cours entre l’Iran et les États-Unis, a déclaré : « Si l’objectif est de mettre fin efficacement aux sanctions illégales imposées au peuple iranien et de garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien, alors un accord est non seulement à portée de main, mais il peut également être conclu rapidement. »