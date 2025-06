Lettre de l’Iran au Conseil de sécurité en réponse aux allégations de la troïka européenne concernant les engagements nucléaires de la République islamique

L'envoyé de l'Iran auprès des Nations unies, Amir Saeid Iravani, a fait ces remarques dans une lettre adressée mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies.

Iravani a donc dénoncé la campagne occidentale comme un « acte sans fondement juridique et politiquement irréfléchi, aux conséquences profondément déstabilisatrices pour la paix et la sécurité régionales et internationales ».

Il a réitéré les avertissements précédents de la République islamique selon lesquels elle envisagerait une « réponse proportionnée », notamment en « entamant le processus de retrait du TNP conformément à l'article X du traité ».

L'envoyé a en outre dénoncé comme « totalement infondée » l'accusation injustifiée du trio européen selon laquelle l'Iran aurait « modifié » sa doctrine défensive afin d'y inclure le développement d'armes nucléaires.

Une telle démarche, a-t-il ajouté, reflète « une tentative délibérée de fabriquer une crise ».

« La politique nucléaire de l'Iran est sans équivoque pacifique et s'appuie à la fois sur des engagements juridiques dans le cadre du TNP et sur une doctrine défensive religieuse et stratégique profondément ancrée, qui interdit les armes de destruction massive », a affirmé le responsable.

La République islamique est, quant à elle, déterminée à trouver une solution négociée qui fournisse suffisamment de garanties quant à la nature pacifique de son programme nucléaire, a-t-il affirmé.