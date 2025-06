Le résultat de ces actions se traduit par les déclarations des responsables américains évoquant la nécessité d’éliminer le programme nucléaire iranien, y compris par des bombardements, ou par des prétextes pour justifier l’allégation selon laquelle l’Iran doit arrêter son programme nucléaire en raison de son non-respect des cadres imposés.

Ces justifications sont alimentées par un abus des potentiels de l’AIEA. Par exemple, l’agence Reuters a titré après le vote du Conseil des gouverneurs que l’Iran n’a pas respecté ses engagements nucléaires envers l’AIEA.

Cependant, en réalité, le contenu du rapport, voire de la résolution, ne confirme pas cela. Dans la résolution, sur la base du rapport du directeur général de l’AIEA, il est indiqué que l’Iran n’a pas respecté ses engagements au titre de l’accord sur le nucléaire (JCPOA). Or, ces engagements sont bilatéraux, définis par la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies qui l'endosse l'accord et dont les Etats-Unis se sont retirés unilatéralement et dont les obligation n'ont jamais été honorées par la partie européenne.

En réponse à cette action illégale, politique et extrémiste du camp d'en face, l’Iran, mettra en service, grâce à Dieu, son troisième site d’enrichissement. Ce site est construit, prêt, sécurisé et invulnérable. Immédiatement après l’adoption de la résolution, les informations nécessaires ont été transmises à l’AIEA, et les opérations d’installation des centrifugeuses ont commencé.