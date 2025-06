Nucléaire: l'allégation de non-respect par l’Iran de ses engagements révèle la mauvaise foi des auteurs de la résolution (Téhéran)

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a tenu les instigateurs et auteurs de cette résolution responsables des conséquences de cet acte injuste et destructeur, et a souligné que la République islamique d’Iran prendra les mesures appropriées pour protéger les intérêts et les droits de son peuple à bénéficier d’une énergie nucléaire pacifique en réponse à cette action.