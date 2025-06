Iran: l’enrichissement augmentera de manière significative (Kamalvandi)

Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l’Organisation de l’énergie atomique, a réagi à l’adoption de la résolution anti-iranienne par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA en déclarant : en réalité, les pays occidentaux, en particulier les trois pays européens et les États-Unis, mènent de manière répétée des actions contre notre pays. Ce n’est pas la première fois qu’une résolution est adoptée contre l’Iran, nous avons déjà été témoins de nombreuses telles démarches. Nous avons toujours averti que cette approche ne produira aucun résultat pour eux.

Il a ajouté : malheureusement, ils pensent que les différentes pressions, y compris les sanctions économiques et les pressions politiques, peuvent contraindre l’Iran à reculer sur ses positions légitimes. C’est une grave erreur stratégique qui a été testée à plusieurs reprises sans succès. Nous avons déjà mis en garde que si une approche conflictuelle est adoptée, nous ajusterons nos actions en conséquence.

Le porte-parole de l’Organisation a souligné : malheureusement, ces pays ont continué sur cette voie. Nous avions déjà pris les dispositions nécessaires. Comme annoncé dans la déclaration conjointe du ministère des Affaires étrangères et de l’Organisation de l’énergie atomique, des décisions ont été prises dans le pays et ont été communiquées aujourd’hui par M. l’ingénieur Eslami, président de l’Organisation, à ses collègues.

Le vice-président de l’Organisation a insisté : immédiatement après l’adoption de cette résolution imposée et injuste, le questionnaire de conception (DIQ) relatif à deux actions précises et efficaces a été remis à l’AIEA. L’une de ces actions est la mise en place du troisième site sécurisé d’enrichissement, qui, en tant que troisième complexe du pays, bénéficie d’un très haut niveau de sécurité et a une importance stratégique. En outre, les centrifugeuses de première génération installées dans le complexe d’enrichissement martyr Dr Ali-Mohammadi à Fordo seront remplacées par des machines de sixième génération plus avancées. Cette mesure signifie une augmentation considérable de la production d’uranium enrichi.