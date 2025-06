L’armée criminelle israélienne a délibérément coupé les lignes de communication à Gaza (Hamas)

Dans un communiqué émis ce jeudi 12 juin, le Hamas a annoncé ce nouveau crime du régime sioniste contre les Palestiniens. Le communiqué du Hamas précise : « L’armée d’occupation criminelle a délibérément coupé les lignes de communication à Gaza, ce qui constitue une nouvelle étape agressive dans le cadre du génocide israélien contre le peuple palestinien à Gaza. »

Le Hamas a ajouté : « Le but de ces actions est de paralyser des secteurs vitaux, en particulier le secteur médical et humanitaire, révélant ainsi l’ampleur de la catastrophe humaine qui frappe les civils innocents. »

Le mouvement de la Résistance, tout en condamnant cette attaque systématique contre les infrastructures et activités civiles, appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin à ces agressions et protéger les civils ainsi que les installations médicales et humanitaires.