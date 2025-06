Réaction du Président Pezeshkian à l’adoption de la résolution du Conseil des gouverneurs contre l’Iran: Nous ne renoncerons pas à nos droits nucléaires

Le Président de la RII, lors d'une réunion avec les enseignants, les élites et les acteurs culturels de la ville d'Ilam, à l'ouest, ce jeudi 12 juin a déclaré: "Aujourd’hui, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont adopté une résolution contre l’Iran. Je ne comprends pas comment on pourrait coopérer avec eux et être en harmonie avec eux sans qu’ils fassent preuve de malice, et qu’ils laissent le peuple de ce pays se tenir debout par lui-même et vivre de manière indépendante.

Pezeshkian a de nouveau honoré la mémoire des martyrs nucléaires de la République islamique d’Iran et a déclaré : « Nous suivrons notre chemin, nous aurons l’enrichissement [d’uranium] et nous ne renoncerons pas au processus actuel. » « C’est avec ces jeunes de notre pays que nous construirons notre nation, et ce n’est pas parce qu’ils détruisent nos installations avec une bombe que toutes ces capacités disparaîtront ; elles sont dans notre esprit, et quoi qu’ils fassent, nous reconstruirons. » Pezeshkian a ajouté : « Nous devons nous unir et, pour construire le pays, abandonner les divisions et les problèmes. »