Explosions et attaques signalées à Téhéran et dans d'autres régions d'Iran

Vers 3h20 de ce matin, plusieurs détonations ont été perçues à Téhéran.

Certaines sources ont indiqué que ces bruits provenaient de l'est de Téhéran.

Les bruits d'explosions ont également été entendus dans l'ouest et le centre de Téhéran.

Nos sources ont rapporté que les explosions étaient très puissantes.

Certaines sources affirment que le bruit des explosions était plus intense à l'est de Téhéran.

À Téhéran, plusieurs bâtiments ont été ciblés, notamment dans le quartier de Narmak, dans les cités de Shahid Mahallati, Shahid Chamran et dans la région de Chitgar.

Parallèlement, des informations font état d’attaques dans plusieurs régions du pays, notamment à Hamedan et Natanz.

Selon certaines informationsm lors des attaques de ce matin menées par le régime sioniste, les scientifiques nucléaires Mohammad Mehdi Tehranchi et Fereydoun Abbasi ont été tués en martyr.

Par ailleurs, certaines informations non confirmées évoquent l’assassinat du général Salami, du général Gholam-Ali Rashid, du Dr Tehranchi et du Dr Fereydoun Abbassi.

Les informations sont en cours de développement.