Message du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) à l’occasion du martyre du général de division Hossein Salami

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

« Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont tenu fidèlement leur engagement envers Dieu. Certains d’entre eux ont accompli leur destinée, d’autres attendent encore, sans jamais changer. »

(Coran, Sourate Al-Ahzab, verset 23)

C’est avec un cœur rempli de tristesse et de douleur que nous annonçons le martyre injuste du commandant dévoué et infatigable, le général de division Hossein Salami, commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, ainsi que de plusieurs de ses gardes et collaborateurs, tombés lors de l’attaque criminelle et terroriste perpétrée à l’aube de ce vendredi 13 juin 2025 (23 Khordad 1404) par le régime sioniste, connu pour ses crimes contre les enfants, contre le quartier général du CGRI alors qu’il accomplissait une mission cruciale de protection de la sécurité nationale.

Nous présentons nos condoléances à ce sujet à l’Imam du Temps (P) (que Dieu hâte sa venue), au Guide suprême de la Révolution et commandant en chef, l’Imam Khamenei (que Dieu le garde), aux familles nobles et patientes du général martyr et de ses compagnons, à ses frères d’armes du CGRI et du Bassidj (Force de la Mobilisation populaire), ainsi qu’à l’ensemble du peuple révolutionnaire et noble d’Iran.

Sans aucun doute, le général Salami figurait parmi les plus éminents commandants de la Révolution islamique, un homme de terrain engagé dans les luttes scientifiques, culturelles, sécuritaires et militaires. Il s’est toujours tenu, avec loyauté, sagesse et dévouement au service des idéaux de la Révolution et du peuple iranien.

Malgré cette attaque barbare, nous assurons au peuple noble et révolutionnaire d’Iran que la chaîne de commandement du CGRI, forte et clairvoyante, demeure prête — aux côtés des autres forces armées et des combattants croyants de la Oumma islamique — à infliger une riposte ferme et décisive à toute agression du régime sioniste.

Des mesures stratégiques avaient été anticipées depuis longtemps pour faire face à de tels actes et prévenir de futures attaques. Les détails de cette opération criminelle de l’ennemi et de la réponse punitive à venir seront communiqués prochainement au peuple héroïque et lucide de notre chère nation.