Les actions agressives du régime sioniste contre l’Iran n’auraient pu avoir lieu sans la coordination et l’autorisation des États-Unis (Téhéran)

« Peuple noble d’Iran, chers compatriotes, notre patrie bien-aimée, l’Iran, a été injustement la cible de l’agression d’un régime criminel et malfaisant. Le régime d'Occupation et rebelle sioniste, dans la nuit du vendredi, 13 juin a violé l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de notre chère nation, en attaquant notamment plusieurs zones résidentielles à Téhéran ainsi que d'autres villes du pays. Ces frappes ont entraîné la mort de certains des plus loyaux et dévoués serviteurs de la patrie — défenseurs de l’honneur national, de la science et de la technologie — ainsi que de nombreux innocents. »

Le ministère des Affaires étrangères adresse ses condoléances au Guide suprême de la Révolution islamique ainsi qu’au peuple iranien pour le martyre de ces défenseurs de la patrie, tombés dans cet acte criminel impardonnable du régime sioniste.

Les attaques d’Israël contre l’Iran constituent une violation de l’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies et un acte d’agression manifeste contre la République islamique d’Iran. Conformément à l’article 51 de la Charte, la République islamique d’Iran dispose du droit légal et légitime de riposter à cette agression, par tous les moyens qu’elle jugera nécessaires, et ses forces armées ne manqueront pas d’agir avec force et détermination pour défendre la nation.

En tant que membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies, dont la mission première est d’empêcher les agressions, de préserver la paix et de contrer les menaces à la sécurité internationale, l’Iran appelle le Conseil de sécurité à prendre immédiatement ses responsabilités et à intervenir sans délai face à cette violation flagrante de la paix et de la sécurité internationales par le régime sioniste.

Le ministère rappelle également les responsabilités du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à la Charte, et demande une action immédiate de sa part en réponse à cette crise.

L’Iran attend de tous les États membres de l’ONU, en particulier les pays de la région, les États islamiques, les membres du Mouvement des non-alignés, ainsi que de toutes les nations soucieuses de paix et de sécurité, qu’ils condamnent fermement cette agression criminelle et qu’ils prennent des mesures urgentes et collectives afin de faire face à cette aventure dangereuse, qui constitue sans aucun doute une menace sans précédent pour la paix et la sécurité mondiales.

Les conséquences graves et étendues de cette agression contre notre chère patrie reposeront entièrement sur le régime sioniste et ses soutiens.

Enfin, le communiqué insiste : « Les actions agressives du régime sioniste contre l’Iran n’ont pu être entreprises sans coordination ni approbation des États-Unis. En conséquence, le gouvernement américain, en tant que principal soutien de ce régime, portera également la responsabilité des effets dangereux et de grande portée de cette aventure militaire. »