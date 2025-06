État-major général des forces armées : La riposte des forces armées de la RII sera foudroyante et entraînera des regrets

Le Centre de communication de l’État-major général des forces armées condamne fermement cette agression flagrante de l’ennemi sioniste malveillant, en totale contradiction avec toutes les normes du droit international.

Se conformant aux ordres du Guide suprême et commandant en chef des forces armées (que Dieu le garde), l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, l’État-major assure au peuple noble, martyrisé et courageux d’Iran que la réponse des soldats des forces armées de la République islamique d’Iran aux instigateurs, auteurs et soutiens de cet acte lâche sera puissante, décisive et portera un coup tel qu’ils le regretteront profondément.