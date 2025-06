Communiqué du gouvernement de la République islamique d’Iran suite à l’agression et aux crimes récents du régime sioniste

L’agression nocturne du régime sioniste contre notre patrie, l’Iran – qui a conduit au martyre de nos citoyens, de nos commandants et de nos précieux scientifiques – a une fois de plus démontré que ce régime illégitime ne respecte aucune règle ni loi internationale.

Tel un forcené enragé, il commet ouvertement et avec une effronterie totale des actes de terrorisme sous les yeux du monde entier, y compris ceux des Occidentaux qui se prétendent défenseurs des droits de l’homme et du droit international, allumant ainsi les flammes de la guerre.

Déclencher une guerre contre l’Iran, c’est jouer avec la queue du lion. Cette opération nocturne lâche, survenue alors qu’un processus diplomatique est en cours sur la question nucléaire iranienne, révèle la peur profonde de ce régime face à la capacité de l’Iran à convaincre et à se défendre sur la scène internationale.

Nous, Iraniens, bien que n’ayant jamais été les initiateurs d’aucune guerre au cours des deux derniers siècles, n’avons jamais hésité – et n’hésiterons jamais – à défendre notre patrie avec détermination.

L’agression d’Israël contre le ciel sacré de l’Iran et l’assassinat lâche de nos commandants ont prouvé une fois de plus que ce régime est, par nature, terroriste.

Aujourd’hui, nous – tout le peuple iranien, avec son gouvernement et ses institutions – pouvons, plus fort que jamais, dénoncer haut et fort le caractère terroriste et agresseur du régime sioniste. Nous considérons la vengeance et la défense comme notre droit légitime, et, plus unis que jamais, au-delà de toute divergence politique, nous donnerons une réponse ferme à ce régime criminel, tueur d’enfants et terroriste.

La défense de cette terre, de ce ciel, de nos enfants, de nos commandants, de nos scientifiques et de tous nos citoyens est une responsabilité et un devoir inaliénable du gouvernement de la République islamique d’Iran et de ses forces armées — un devoir auquel nous ne renoncerons en aucun cas, pas même d’un iota.

Avec un régime aussi féroce, il ne faut parler que le langage de la puissance. Le monde comprend désormais plus clairement pourquoi l’Iran insiste sur son droit à l’enrichissement nucléaire, à la technologie nucléaire et à ses capacités balistiques. C’est l’ennemi lui-même qui a contribué à révéler au grand jour notre légitimité et notre position juste : qui est l’agresseur, et quel est le régime qui menace la sécurité de la région.

Le gouvernement de la République islamique d’Iran a dès à présent entamé les démarches nécessaires — sur les plans défensif, politique et juridique — pour faire regretter au régime illégitime d’Israël son acte d’agression, et priver les sionistes de tout répit. Nous vengerons un à un nos martyrs, et transformerons la violation de la souveraineté nationale de l’Iran en un péché impardonnable pour le régime usurpateur d’Israël.

Nous appelons le Conseil de sécurité des Nations unies à défendre sa propre crédibilité et l’ordre international menacé de désintégration.

Mais nous n’attendrons pas passivement ces institutions. Comme l’a affirmé le Guide suprême de la Révolution : « La main puissante des forces armées de la République islamique ne le lâchera pas, avec la permission de Dieu. »

La vengeance est proche — plus proche que la veine jugulaire pour les sionistes terroristes.

C’est la voix d’un peuple et d’un État qui appelle le monde à témoigner : nous n’avons pas été les initiateurs de cette guerre.

Mais la fin de cette histoire… sera écrite par l’Iran.