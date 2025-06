Ministère de la Défense : les forces armées iraniennes sont prêtes à infliger une punition sévère au régime sioniste

Dans le communiqué du ministère de la Défense, il est indiqué : « Ce matin à l’aube, le régime illégitime et criminel sioniste a une fois de plus révélé son visage odieux et inhumain en commettant un acte lâche en attaquant une localité résidentielle sur le sol sacré de la République islamique d’Iran, perpétrant ainsi un crime manifeste. »

Le communiqué insiste : « Dans cet acte barbare, contraire à toutes les lois internationales, un groupe de civils innocents, dont des femmes et des enfants, ainsi que plusieurs commandants des forces armées et des scientifiques de notre pays ont été martyrisés. Ce régime infanticide a ainsi révélé une fois de plus sa nature maléfique. »

Le ministère de la Défense, tout en présentant ses condoléances au grand peuple iranien et aux familles honorables des glorieux martyrs, déclare que la main puissante des forces armées de la République islamique d’Iran, conformément aux ordres du Commandant en chef suprême et avec le soutien du peuple, est prête à infliger une punition sévère et exemplaire.

Le régime sioniste paiera assurément le prix de ce crime de tout son être.