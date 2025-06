Quatre enfants tués dans les attaques sauvages du régime sioniste

Dans une déclaration, il a indiqué : « Aux premières heures de ce matin, après l’activation du système de gestion de crise dans les centres médicaux, notre hôpital a accueilli la première victime des attaques terroristes du régime sioniste agresseur. Immédiatement, l’ensemble du personnel a été mobilisé et les spécialistes en traumatologie sont intervenus pour fournir les soins médicaux nécessaires. »

Touché par le drame il a ajouté : « Malheureusement, parmi les blessés admis, se trouvaient quatre enfants martyrs âgés de trois, quatre, cinq et six ans, dont nous avons reçu les corps. Il s’agit là de la forme la plus barbare et inhumaine de crime et de massacre commis par le régime sioniste. »Il a conclu en déclarant : « Notre centre médical, en coordination avec l’état-major des forces armées, le département de la santé de l’état-major et les autres hôpitaux de la province de Téhéran, fonctionne actuellement à pleine capacité pour soigner les blessés de cette attaque, dont la majorité sont des femmes et des enfants. »