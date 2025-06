Des pays du monde condamnent les attaques du régime sioniste contre l’Iran

Le Sultanat d’Oman, en condamnant l’attaque militaire israélienne contre l’Iran, a souligné que le régime sioniste porte l’entière responsabilité de cette « escalade des tensions et de ses conséquences ».

Cuba et le Venezuela ont fermement condamné les frappes israéliennes de vendredi matin contre diverses régions d’Iran, les qualifiant de menace sérieuse pour la paix mondiale.

Le ministère des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite a déclaré : « Nous condamnons vigoureusement les attaques manifestes d’Israël contre la République islamique d’Iran, un pays frère. »

Le ministère des Affaires étrangères de l’Indonésie a publié un communiqué dans lequel il condamne fermement l’agression du régime sioniste contre l’Iran.

IWAYA Takeshi, ministre des Affaires étrangères du Japon, a déclaré : « Nous condamnons fermement les frappes aériennes israéliennes contre l’Iran. »

Le ministère des Affaires étrangères du Pakistan a condamné ce qu’il qualifie d’attaque « injustifiée et illégale » d’Israël contre la République islamique d’Iran, en affirmant que l’Iran a le droit de se défendre en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations unies.

La Malaisie, dans une déclaration officielle, a qualifié les attaques criminelles du régime sioniste contre l’Iran d’« imprudentes, criminelles et menaçantes pour la stabilité régionale », et les a condamnées avec la plus grande fermeté.

Les Émirats arabes unis ont exprimé une forte condamnation de l’attaque militaire israélienne contre l’Iran et ont fait part de leur profonde inquiétude face à l’escalade des tensions et à ses conséquences pour la sécurité et la stabilité régionales.

Le Qatar a pour sa part condamné les attaques criminelles du régime sioniste israélien contre l’Iran et a souligné que cette action entrave les efforts diplomatiques dans la région.



Le bureau politique du mouvement Ansarallah du Yémen, dans un communiqué officiel, a fermement condamné l’attaque militaire du régime sioniste contre la République islamique d’Iran, la qualifiant d’agression sauvage et dangereuse contre l’ensemble de la région.



Le ministère des Affaires étrangères de la Turquie a également condamné fermement les frappes aériennes d’Israël contre l’Iran.