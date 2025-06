Grossi : les installations nucléaires de Bouchehr, Ispahan et Fordo n’ont pas été endommagées

Téhéran (IRNA)- Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré, à la suite des attaques et agressions du régime israélien contre l’Iran, que les installations nucléaires de Bouchehr, Ispahan et Fordo n’ont pas été endommagées, et qu’aucune augmentation du niveau des radiations n’a été observée sur le site de Natanz.

Rafael Grossi a écrit dans un message publié sur le réseau social X : « Les autorités iraniennes ont informé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) que la centrale nucléaire de Bouchehr n’a pas été ciblée et qu’aucune augmentation des niveaux de radiation n’a été observée sur le site de Natanz. » Il a ajouté : « Des contacts supplémentaires avec les autorités iraniennes confirment que le site nucléaire d’Ispahan n’a pas non plus été endommagé. Jusqu’à présent, les installations d’enrichissement de combustible de Fordo n’ont pas été affectées. » Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a ajouté : « L’Agence suit de près la situation très préoccupante en Iran. Elle peut confirmer que le site de Natanz a fait partie des cibles. L’Agence est en contact avec les autorités iraniennes concernant les niveaux de radiation. Nous sommes également en lien avec nos inspecteurs présents dans le pays. »