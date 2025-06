Le ministre iranien de la Défense promet une réponse « écrasante » à Israël

« Les actes malveillants et les crimes du régime sioniste vont sans aucun doute raccourcir sa vie condamnée et renforcer la détermination nationale et le pouvoir défensif et offensif du puissant Iran pour renverser ce régime maléfique », a-t-il déclaré vendredi.

Nasirzadeh a ajouté : « Nos ennemis ne savent pas que le martyre inspire les guerriers de l'islam à être déterminés à détruire l'ennemi lâche ».

Le fait de viser des maisons et des familles, a déclaré le ministre, montre « l'apogée de la nature bestiale du régime sioniste tueur d'enfants ».

Les assassinats « ne perturbent certainement pas la volonté et la préparation des forces armées du pays », a-t-il déclaré, ajoutant que « nous sommes tout à fait prêts à soutenir nos forces opérationnelles par tous les moyens ».