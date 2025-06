Appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères d’Arabie saoudite à Araghchi

Le ministre des Affaires étrangères, en remerciant son homologue pour l’appel et la position de l’Arabie saoudite condamnant l’agression du régime sioniste contre l’Iran, a souligné que cette attaque n’aurait pas été possible sans la coordination et le feu vert des États-Unis.

Il a ajouté que le gouvernement américain, en tant que principal soutien du régime sioniste, est responsable des conséquences dangereuses de cet acte.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Iran a qualifié les attaques contre les installations nucléaires et les zones résidentielles d’agression manifeste, et a déclaré : « Conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies, la réponse à cette agression constitue un droit légitime pour l’Iran. Les forces armées de la République islamique d’Iran défendront, avec toute leur puissance, l’intégrité du pays. »

Araghchi, en rappelant que la République islamique d’Iran est membre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), a appelé le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique à adopter une position claire et à condamner l’acte d’agression du régime sioniste.