De hauts commandants, des scientifiques et des civils iraniens tués en martyr lors de l'agression israélienne

Mohammad-Mehdi Tehranchi, scientifique nucléaire et président de l'Université islamique Azad, et Fereydoun Abbasi, également scientifique nucléaire et ancien directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, ont également été tués lors de frappes distinctes.

Le régime israélien a lancé des frappes militaires dans et autour de la capitale iranienne, Téhéran, ainsi que dans d'autres villes iraniennes à l’aube de ce vendredi, 13 juin.

Des immeubles résidentiels figuraient parmi les sites visés dans la capitale. Des témoins et des journalistes de la télévision d'État ont déclaré avoir vu des corps de femmes et d'enfants parmi les victimes.