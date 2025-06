Téhéran (IRNA)- Le général de division Ali Shadmani a été nommé commandant du quartier général central de Khatam al-Anbiya, à la suite de l'assassinat du général Gholamali Rashid. Le Guide a salué à titre posthume le martyre du général Rashid, qu'il a qualifié de fier et d'honorable, et a reconnu le leadership et l'expérience avérés de Shadmani.

L'ayatollah Khamenei a exhorté le nouveau commandant à améliorer la planification stratégique, la réponse aux menaces et la coordination avec l'état-major général, en particulier pour évaluer l'état de préparation au combat des forces armées. Il a également prié pour l'exaltation du rang du commandant martyr et son union avec les figures divines.